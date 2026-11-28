संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। कोहरे की मार अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मुजफ्फरपुर से प्रयागराज जाने वाली महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे ने करीब तीन माह के लिए रद कर दिया है। इससे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और रक्सौल के यात्रियों को परेशानी होगी।

खासकर इलाज के लिए गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जाने वाले मरीजों और उनके स्वजन की मुश्किल बढ़ जाएगी। क्षेत्र से प्रयागराज जाने के लिए इस ट्रेन को महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। इसके बंद होने से यात्रियों को दूसरे साधनों से सफर करना पड़ेगा।

दो दिसंबर से 24 फरवरी तक नहीं चलेगी ट्रेन समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, गाड़ी संख्या 14112 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस दो दिसंबर 2026 से 24 फरवरी 2027 तक रद रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस का परिचालन भी इस अवधि में नहीं होगा। रेलवे ने घने कोहरे के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन का हवाला देकर यह निर्णय लिया है। मरीजों की बढ़ेगी परेशानी मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण और सीमावर्ती क्षेत्रों के बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन से गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जाते हैं। इनमें इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या भी काफी रहती है। ट्रेन बंद होने से मरीजों और उनके परिजनों को अब दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। इससे यात्रा का खर्च और समय दोनों बढ़ सकते हैं।