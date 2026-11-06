Bihar News: वीटीआर में जंगल सफारी का नया रोमांच, एक ही सफर में घना जंगल, नदी और नेपाल सीमा के नजारे

विवेक कुमार, गौनाहा (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के मंगुराहा वन प्रक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए रूट में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है।

इस नए रूट पर पर्यटक एक ही सफर में घने जंगलों की हरियाली, पंडई नदी का खूबसूरत किनारा, खुले घास के मैदान और भारत-नेपाल सीमा से सटे प्राकृतिक नजारों का दीदार कर सकेंगे।

नए सफारी मार्ग से मंगुराहा के पर्यटन आकर्षण में और वृद्धि होने की उम्मीद है। इस सफारी की खासियत यहां का विविधतापूर्ण प्राकृतिक परिवेश है। कहीं घने जंगलों के बीच से गुजरने का रोमांच मिलेगा तो कहीं पंडई नदी के किनारे प्रकृति की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करेगी।

ग्रासलैंड में हिरण, चीतल, जंगली सूअर और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, वन्यजीवों का दिखना उनकी स्वाभाविक गतिविधियों और मौसम पर निर्भर करेगा। ये है जंगल सफारी की नई रूट नई जंगल सफारी की शुरुआत भवानीपुर से होगी। यहां से पर्यटक पंडई नदी फ्रंट, 20 नंबर ढाला और लखनिया होते हुए मानपुर पहुंचेंगे। वापसी के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। लौटते समय सफारी मानपुर से 63 नंबर ग्रासलैंड, नेपाल सीमा और ठोड़ी के दर्शनीय स्थलों से होते हुए भवानीपुर पहुंचेगी। आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित होने से पर्यटकों को जंगल के विभिन्न हिस्सों और प्राकृतिक विविधताओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा।