पश्चिम चंपारण में नवविवाहिता की मौत के 14 माह बाद आया फैसला, पति हत्या का दोषी, सास बरी

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। शादी के महज तीन माह बाद नवविवाहिता की हत्या के करीब 14 माह पुराने मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पिपरासी थाना कांड संख्या 75/2025 में प्रमोद यादव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 91 एवं 3 (5) के तहत हत्या का दोषी पाया।

दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 80(2) के आरोप से उसे दोषमुक्त, जबकि उसकी मां लीलावती देवी को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। मामला पिपरासी थाना क्षेत्र के चनकुहवा गांव का है।

अभियोजन के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना थाना क्षेत्र के अरनहवा निवासी गरहन यादव ने अपनी 23 वर्षीय बेटी संध्या यादव की शादी पांच जून 2025 को चनकुहवा निवासी प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव के साथ की थी।

शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। इसके बाद पति, सास और अन्य ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर संध्या को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। आरोप है कि 10 सितंबर 2025 को पति प्रमोद यादव मायके पहुंचा और दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की। संध्या के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कुछ समय देने की बात कही। इसके अगले ही दिन 11 सितंबर की सुबह ससुराल से फोन कर बताया गया कि संध्या की तबीयत खराब है। मायके वाले जब वहां पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में संध्या के पिता गरहन यादव के लिखित आवेदन पर 11 सितंबर 2025 को पिपरासी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद पति प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव और सास लीलावती देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। इनमें सूचक गरहन यादव, किशोरी, गुड्डी देवी, रामदर्शन यादव, चिकित्सक चंदन कुमार तथा अनुसंधानकर्ता राजीव कुमार शर्मा शामिल थे।