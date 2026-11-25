संवाद सहयोगी, बगहा/वाल्मीकिनगर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) वन प्रमंडल दो के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र अंतर्गत जटाशंकर वन परिसर में बुधवार की सुबह एक पेड़ से अज्ञात व्यक्ति का शव लटका मिलने से वनकर्मियों में सनसनी फैल गई।

शव झूला पुल के समीप अमृत खोला के पास मिला। वनकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना वाल्मीकिनगर थाने को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार पासवान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को सूचना दी। साथ ही शव की पहचान के लिए जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान दिलीप कुमार (40) पिता बृजमोहन प्रसाद, वार्ड नंबर 23, आर्य समाज रोड, शिव-पार्वती मंदिर, बनकटवा, बगहा निवासी के रूप में हुई। मृतक रामनगर में फास्ट फूड की दुकान चलाता था।