संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकिनगर में जंगल से निकलकर एक विशाल अजगर हवाई अड्डे के समीप पहुंच गया। करीब 10 फीट लंबे अजगर को खेत में रेंगते देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।

देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गनीमत रही कि लोगों ने सावधानी बरतते हुए अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के घने जंगल में छोड़ दिया।

जंगल से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचा

घटना गुरुवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के नौका टोला के पास की है। वाल्मीकिनगर-बगहा मुख्य पथ से सटे वन क्षेत्र से निकलकर अजगर वाल्मीकिनगर हवाई अड्डे के समीप पहुंच गया। इसके बाद वह पास के एक खेत में चला गया।

अजगर को देखने उमड़ी भीड़ खेत में विशाल अजगर को देखकर आसपास के लोगों में हलचल मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। करीब 10 फीट लंबे अजगर को देखकर लोग हैरान रह गए।