संवाद सूत्र, बेतिया (पूर्वी चंपारण)। नरकटियागंज-पनियहवा रेलखंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को 25 नवंबर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुमारबाग-बगहा के बीच पुल संख्या 346 पर निर्माण कार्य के चलते रेलवे सात घंटे 30 मिनट का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेगा।

इस दौरान कई ट्रेनें रद रहेंगी, कुछ का मार्ग बदलेगा तो कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से होगा। कई ट्रेनें विलंब से भी रवाना होंगी। रेलवे ने परिचालन में बदलाव की जानकारी दी है। दो पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद रेलवे के अनुसार, 25 नवंबर को ट्रेन नंबर 53242 नरकटियागंज-गौनाहा और 53241 गौनाहा-नरकटियागंज का परिचालन रद रहेगा। इससे इस रेलखंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। सिसवा बाजार तक ही चलेगी ट्रेन ट्रेन नंबर 55096 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज का परिचालन सिसवा बाजार तक ही होगा। वहीं, ट्रेन नंबर 55039 नरकटियागंज-बनकटा सिसवा बाजार से रवाना होगी। इस बदलाव के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ सकती है।