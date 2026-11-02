बिहार के अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलों में नामांकन शुरू, JEE और NEET की मिलेगी FREE कोचिंग

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Minority Residential Schools Bihar: अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का शानदार अवसर देने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कक्षा नौवीं और 11वीं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी आगामी 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ आवासन, भोजन, वस्त्र, दवा और पुस्तकें पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक अब्दुल रशीद ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा नौवीं से लेकर 12वीं तक की उच्चस्तरीय पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है।