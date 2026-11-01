बिहार के सरकारी स्कूलों में जींस टीशर्ट बैन, फॉर्मल ड्रेस में आएंगे शिक्षक और कर्मी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Government Schools: स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि अनुशासन और संस्कार की पाठशाला भी हैं। ऐसे में शिक्षकों के पहनावे से लेकर विद्यालय परिसर की गतिविधियों तक में मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है।

इसी उद्देश्य के तहत शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के जींस-टीशर्ट जैसे अनौपचारिक परिधान पहनकर स्कूल आने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

औपचारिक परिधान अनिवार्य

अब शिक्षण और कार्यालय अवधि में सभी कर्मियों को गरिमापूर्ण औपचारिक परिधान में ही विद्यालय आना होगा। सीतामढ़ी में जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने जिले के सभी विद्यालयों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

विभाग सख्त निर्देश शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार बनाए रखने के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही मिल रही थी, जिस पर विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई है।