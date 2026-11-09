पश्चिमी चंपारण में ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Train Accident: बेतिया में ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

घटना छावनी रेलवे गुमटी के समीप रेलवे ट्रैक पर हुई। मृतका की पहचान नवलपुर थाना क्षेत्र के दूधिवा नवलपुर बाजार निवासी मुन्ना साह की पत्नी उषा देवी (40) के रूप में हुई है।

रेलवे ट्रैक पर मिला शव

घटना छावनी के रेलवे पिलर संख्या 211/41 और 211/44 के बीच की है। सूचना मिलने के बाद कालीबाग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया।