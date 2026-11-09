पश्चिमी चंपारण में पटाखा जलाने के दौरान 7 साल के बच्चे का चेहरा और दोनों हाथ झुलसे, 10 पहुंचे अस्पताल

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Firecracker Accident: पश्चिमी चंपारण में दीपावली पर पटाखे जलाने के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोग झुलस गए।

दीपावली की रात से सोमवार तक पटाखों से झुलसे विभिन्न इलाकों के 10 मरीज इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया पहुंचे। इनमें बच्चे भी शामिल रहे। सभी मरीजों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया।

पटाखे की चपेट में आया बच्चा

सोमवार की सुबह पटाखा जलाने के दौरान सात वर्षीय बच्चा झुलस गया। घायल की पहचान कुमारबाग थाना क्षेत्र के कोहरमठिया मलकौली निवासी आदित्य कुमार (7), पिता राजेश कुमार पटेल के रूप में हुई है।