जागरण संवाददाता, बेतिया। बेतिया-मझौलिया रेलखंड के पोखारभिंडा रेलवे लाइन पर सोमवार की देर शाम ट्रेन की चपेट में आने से दो समधियों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान पोखारभिंडा वार्ड 33 निवासी पारस शर्मा (65) और बनकटवा निवासी सुदामा शर्मा (64) के रूप में हुई है। दोनों धान का खेत देखकर लौट रहे थे। तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की।