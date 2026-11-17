जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज-बेतिया मुख्य मार्ग पर बसंतपुर गांव के सामने सुबह करीब पांच बजे तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक किराना व्यवसायी की मौत हो गई है।

मृतक की पहचान बसंतपुर गांव निवासी मुन्ना प्रसाद (46) के रूप में हुई है। वह चनपटिया में रहकर किराना व्यवसाय करते थे।

बताया जाता है कि मुन्ना प्रसाद ऑटो से नरकटियागंज जा रहे थे। इसी दौरान बसंतपुर गांव के पास ऑटो रुका तो वह उससे उतरकर सड़क पर खड़े हो गए।

तभी नरकटियागंज की ओर से तेज गति से आ रही काले रंग की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ऑटो चालक उन्हें तत्काल जीएमसीएच लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।