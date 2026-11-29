जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Bettiah Senco Jewellers Robbery: पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित सुप्रिया रोड के सेनको ज्वेलर्स शोरूम से करीब 17 करोड़ रुपये के आभूषण लूटकांड में पुलिस को एक और सफलता मिली है।

पुलिस ने मामले में चार और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें वैशाली जिले के तीन और पश्चिम चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक आरोपित शामिल है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के सरसमस्तपुर निवासी अविनाश कुमार, जंदाहा थाना क्षेत्र के बालचक महादेव वार्ड-16 निवासी नितेश कुमार और राजन कुमार के रूप में हुई है।

वहीं, पश्चिम चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाहा मिश्र टोला निवासी सूरज कुमार यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में पकड़े गए आरोपितों की संख्या सात हो गई है।

सूरज पर सात आपराधिक मामले पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार सूरज कुमार यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध मुफस्सिल, नगर, ऋषिकेश कोतवाली और गोविंदगंज समेत विभिन्न थानों में सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं।