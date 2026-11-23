जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Pole Shifting Road Widening Bettiah: बेतिया शहर के करीब आधे हिस्से में मंगलवार और बुधवार को लगातार दो दिन पांच घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

सुबह पांच से दस बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने का कारण सड़क चौड़ीकरण और पोल शिफ्टिंग कार्य बताया गया है। बिजली विभाग के एसडीओ सुशील कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण में बाधा बन रहे खंभों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।