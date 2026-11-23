संवाद सूत्र, मुंगेर। घर में नया बिजली कनेक्शन लेना अब उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगा। एक नवंबर से नए बिजली कनेक्शन की सेवा संयोजन शुल्क की नई दरें लागू कर दी गई हैं। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

हालांकि, राहत यह है कि अब पोल, तार और मजदूरी के नाम पर अलग से राशि नहीं चुकानी पड़ेगी। इन सभी खर्चों को निर्धारित सेवा संयोजन शुल्क में शामिल कर दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की स्वीकृति के बाद लागू नई दरों का लाभ मुंगेर सहित दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी के क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा। अब कनेक्शन के लिए स्वीकृत लोड के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

पहले एक किलोवाट का नया कनेक्शन लेने पर 400 रुपये कनेक्शन शुल्क और 75 रुपये आवेदन शुल्क मिलाकर कुल 475 रुपये देने पड़ते थे। इसके अलावा पोल लगाने, तार खींचने और मजदूरी का खर्च अलग से उठाना पड़ता था। कई बार अतिरिक्त पोल की जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं का खर्च और बढ़ जाता था। नई दरों के अनुसार सिंगल फेज में तीन किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 900 रुपये सेवा संयोजन शुल्क और 75 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी एक, दो या तीन किलोवाट का कनेक्शन लेने पर कुल 975 रुपये देने होंगे।