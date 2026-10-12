बेतिया में दिलशाद की मौत के लिए कौन जिम्मेदार, सहोदरा थानाध्यक्ष समेत छह निलंबित

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। पश्चिम चंपारण के बेतिया में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत के मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार गौतम ने बड़ी कार्रवाई की है।

मामले में सहोदरा थानाध्यक्ष रवि शंकर कुमार समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाहन से युवक के कूदने की घटना को पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही माना है।

निलंबित पुलिसकर्मियों में सहोदरा थानाध्यक्ष रवि शंकर कुमार, दारोगा अरुण कुमार, सिपाही सौदागर कुमार यादव, राज किशोर ऋषि, कुंदन कुमार और चालक सिपाही सुमन कुमार शामिल हैं।

मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अवरहिया बढ़ई टोला वार्ड तीन निवासी दिलशाद अंसारी (25) के रूप में हुई है। वह गांजा तस्करी के 14 माह पुराने मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त था। पुलिस ने बीती रात उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद नरकटियागंज-सहोदरा मार्ग पर पुलिस वाहन से कूदने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।