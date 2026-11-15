बेतिया में छठ घाट के पास स्कॉर्पियो ने मचाया कोहराम, दुकान में नाश्ता कर रहे 2 युवकों की मौत; 7 घायल

जागरण संवाददाता, बेतिया। लोक आस्था के महापर्व छठ पर रविवार की शाम लालसरैया चौक पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खुशियों के माहौल में मातम फैला दिया।

मझौलिया थाना क्षेत्र में एनएच-727 पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो छठ घाट से महज 30 मीटर दूर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसी। इस दौरान वाहन की चपेट में आकर सात लोग घायल हो गए।

इनमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों में एक दंपती और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसा रविवार शाम करीब पांच बजे हुआ।

उस समय छठ घाट पर व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे थे। वहीं, कुछ लोग पास की दुकान में चाय-नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर लोगों को रौंदते हुए दुकान में घुस गई।