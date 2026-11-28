जागरण संवाददाता, बेतिया। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए राहत भरी पहल की गई है। अब हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी।

जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ चयनित निजी अस्पतालों में भी घायलों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा।

डेढ़ लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा

योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को अधिकतम सात दिनों तक या डेढ़ लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। दोनों में से जो सीमा पहले पूरी होगी, उसी के साथ कैशलेस उपचार की सुविधा समाप्त हो जाएगी। बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के 10 निजी अस्पतालों को चिह्नित किया गया है।

अक्सर सड़क हादसों में घायल लोगों की जान समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण चली जाती है। कई बार स्वजन अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के लिए पैसे जुटाने में लग जाते हैं। हर यात्रा का हमसफर टैगलाइन वहीं, बेहतर चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल की तलाश में भी कीमती समय निकल जाता है। ऐसे में दुर्घटना के बाद शुरुआती समय में ही उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

परिवहन विभाग ने हर यात्रा का हमसफर टैगलाइन के साथ राहत योजना के तहत यह व्यवस्था शुरू की है। जिला परिवहन पदाधिकारी अमित राज ने बताया कि योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बिना किसी आर्थिक परेशानी के समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर घायलों को उपचार के लिए भटकना नहीं पड़े।