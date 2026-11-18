मनोज मिश्र, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Bettiah Air Pollution News: शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है।

बुधवार को सुबह होते ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में तेजी से उछाल दर्ज किया गया। सुबह छह बजे एक्यूआई 290 था, जो महज डेढ़ घंटे में 44 अंक बढ़कर 334 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया।

सुबह नौ बजे 318 रहा एक्यूआई

सुबह नौ बजे तक शहर का एक्यूआई 318 के स्तर पर बना रहा, जिससे हवा रेड जोन में पहुंच गई। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ प्रदूषण के स्तर में कुछ गिरावट आई और सुबह 11 बजे एक्यूआई 261 तथा दोपहर 12 बजे 234 पर आ गया।

सुबह के समय हवा की यह खराब गुणवत्ता बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। धूल और कचरे से बढ़ा प्रदूषण नगर की सड़कों के किनारे लगे कूड़े के अंबार और गंदगी से वातावरण दूषित हो रहा है। इसके अलावा चौक-चौराहों पर लगने वाले जाम से वाहनों का धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ती धूल हवा को जहरीला बना रही है।

छठ महापर्व के दौरान हुई आतिशबाजी के धुएं का असर भी अब तक वातावरण में बना हुआ है, जिसके चलते मंगलवार को एक्यूआई 590 तक पहुंच गया था। स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर डॉ. अमिताभ चौधरी के अनुसार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक्यूआई 50 के आसपास रहना सबसे बेहतर है और 100 तक भी नुकसान नहीं होता। लेकिन एक्यूआई 200 के पार जाने का मतलब है कि हवा में मौजूद प्रदूषक कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर रहे हैं।