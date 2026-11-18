संवाद सूत्र, मधुबनी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बिहार- यूपी सीमा स्थित बांसी में लगने वाले प्रसिद्ध बांसी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मेले में यूपी, बिहार और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

मेले को लेकर स्थानीय स्तर पर चहल-पहल बढ़ने लगी है। वहीं बाहर से आने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला यह मेला धार्मिक आस्था के साथ-साथ मनोरंजन और खरीदारी के लिए भी खास पहचान रखता है। मेले में इस बार भी झूला, ब्रेक डांस, मौत का कुआं सहित कई मनोरंजक खेल और आकर्षक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे।