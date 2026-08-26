नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार के बगहा में बजी खतरे की घंटी, खाली कराए जा रहे निचले इलाके

संवाद सूत्र, बगहा। नेपाल में भारी भूस्खलन और बाढ़ की सूचना के बाद गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बगहा अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गंडक नदी के किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों को सतर्क करते हुए प्रशासन की ओर से लगातार माइकिंग कराई जा रही है।

लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने पशुओं समेत गंडक नदी के आसपास के निचले इलाकों को तत्काल खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।बगहा अनुमंडल के नगर क्षेत्र में प्रशासन की ओर से विभिन्न इलाकों में माइकिंग कर लोगों को संभावित खतरे से अवगत कराया जा रहा है।

खासकर गंडक नदी के किनारे बसे परिवारों को नदी से दूरी बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश नगर में बगहा दो के अंचलाधिकारी वसीम अकरम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से जगह खाली करने की अपील की।

उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा कि किसी भी तरह का जोखिम नहीं लें और प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।इधर, मंगलपुर में राजस्व अधिकारी रवि प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में भी लोगों को समझाकर गंडक नदी के तट से हटाया जा रहा है।

प्रशासनिक टीम लोगों से लगातार संपर्क कर रही है और उन्हें नदी के किनारे नहीं रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं, चकदहवा में भी माइकिंग कर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है।

प्रशासन की टीम संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से लोगों को विशेष रूप से अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील की गई है। जरूरत पड़ने पर सामुदायिक रसोई की होगी व्यवस्था: प्रशासन ने संभावित स्थिति से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर सामुदायिक रसोई संचालित करने की व्यवस्था भी तैयार रखने की बात कही है। यदि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना पड़ता है तो उनके रहने और भोजन की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी।

संबंधित कर्मियों को भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नदी किनारे रहने वालों से सतर्क रहने की अपील: बगहा दो के सीओ वसीम अकरम ने बताया कि बगहा दो प्रखंड क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे माइकिंग करा दी गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे गंडक नदी के किनारे से हटकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है।