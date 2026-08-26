नेपाल में आई बाढ़ से पश्चिम चंपारण में प्रशासन सतर्क, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका; तटीय इलाकों में अलर्ट
गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते पश्चिम चंपारण प्रशासन ने तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है।
HighLights
गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि की आशंका, प्रशासन सतर्क।
तटीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील।
डीएम ने गंडक बराज, तटवर्ती क्षेत्रों का किया निरीक्षण।
संवाद सहयोगी, बगहा। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया है।
प्रशासन की ओर से जारी चेतावनी में लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। साथ ही नदी के किनारे अथवा पानी के पास नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
सूचना के बाद जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने बुधवार की दोपहर बाद बगहा शहर के कैलाश नगर समेत गंडक नदी के विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान तटीय क्षेत्रों में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई।
अधिकारियों को प्रचार-प्रसार का निर्देश
जिला प्रशासन ने बताया कि चीन में बांध टूटने तथा नेपाल से नारायणी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की सूचना के मद्देनजर गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने का खतरा है।
इसे देखते हुए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से संबंधित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया गया है।
सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। प्रशासन ने गंडक नदी के तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से घर खाली कर ऊंचे स्थानों अथवा नजदीकी शरण स्थलों पर जाने की अपील की है।
किसी भी स्थिति में नदी के किनारे या बढ़े हुए पानी में जाने से बचने को कहा गया है। छोटे नाव के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही मछुआरों को गंडक नदी में नहीं जाने का भी निर्देश दिया गया।
आपात स्थिति में जिला आपातकालीन हेल्पलाइन (24x7) पर संपर्क करें
- 06254-247002, 06254-247003
- मोबाइल : 8757547904
गंडक नदी का बढ़ने लगा जलस्तर, एसपी ने तटवर्ती इलाकों का लिया जायजा
वहीं, दूसरी ओर नेपाल से नारायणी नदी में पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। बुधवार को एसपी कुमार गौतम ने योगापट्टी के खुटवनिया जरलपुर पंचायत पहुंचकर तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों से स्थिति की जानकारी लेकर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया।गंडक का पानी जरलपुर, खुटवनिया, सिसवा मंगलपुर और चौमुखा पंचायत के निचले इलाकों में फैल रहा है।
खेतों में पानी जमा होने से फसलों को नुकसान की आशंका है। पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने और आपात स्थिति में प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है।
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