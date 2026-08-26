नेपाल में तबाही, बिहार में हाई अलर्ट: अमित शाह ने सम्राट चौधरी से की बात; CM ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल में तिब्बत सीमा से लगे रासुवा इलाके में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार, भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बाद 384 यात्री लापता हैं, जिनमें 105 भारतीय शामिल बताए गए हैं।

वहीं, 7 लोगों की मौत की भी खबर है। नेपाल की इस भयावह स्थिति के बाद बिहार में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल की तबाही के बाद बिहार सरकार अलर्ट संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF को भी तैयार किया जा रहा है।