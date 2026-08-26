नेपाल में त्रिशूली नदी उफनाई, गंडक को लेकर बिहार में हाई अलर्ट; CM सम्राट चौधरी बोले- हाईलेवल टीम कर रही मॉनिटरिंग
नेपाल में त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के बाद बिहार में गंडक नदी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति की निगरानी के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की है और स्वयं वाल्मीकिनगर जाने की बात कही है।
HighLights
नेपाल में त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार में अलर्ट।
गंडक नदी पर निगरानी हेतु बिहार सरकार ने टीम बनाई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं स्थिति का जायजा लेंगे।
डिजिटल डेस्क, पटना/बगहा। नेपाल में त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के बाद बिहार में गंडक नदी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार ने स्थिति पर नजर रखने के लिए हाईलेवल टीम गठित की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्य सचिव और DGP लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वह स्वयं वाल्मीकिनगर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे।
CM ने कहा-हर स्थिति पर पैनी नजर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेपाल से आने वाली नदियों, बैराज, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। पश्चिम चंपारण प्रशासन भी अलर्ट मोड में है।
त्रिशूली की बाढ़ का असर गंडक पर संभव
केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के पास फुरके खोला क्षेत्र में संभावित GLOF गतिविधि के कारण जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ की लहर आगे गंडक नदी तक पहुंच सकती है, हालांकि नीचे की ओर इसकी तीव्रता कम होने की संभावना है।
गंडक किनारे प्रशासन अलर्ट
वाल्मीकिनगर गंडक बराज और तटवर्ती गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से नदी किनारे अनावश्यक रूप से नहीं जाने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।
आपात स्थिति में पश्चिम चंपारण कंट्रोल रूम: 06254-247003 और 06254-247002।
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