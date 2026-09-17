बगहा में पति घर से निकला, पीछे से मां-बेटी ने खा लिया जहर; घर के विवाद ने मचाया हड़कंप

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। लौकरिया थाना क्षेत्र के गोईती गांव में गुरुवार को घरेलू विवाद के बाद मां-बेटी द्वारा कथित रूप से जहर खाने का मामला सामने आया।

दोनों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वजन में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। घटना की सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली।

विवाद के बाद घर से निकला था पति

बताया गया कि गोईती गांव निवासी कालेश्वर चौधरी के घर में उनके दो सगे भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान घर में तनाव की स्थिति बन गई। इसी बीच कालेश्वर चौधरी ऑटो चलाने के लिए घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद घर में उनकी पत्नी शांति देवी और 12 वर्षीय पुत्री पलक कुमारी मौजूद थीं।