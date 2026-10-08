बगहा में मवेशियों के लिए चारा लेने निकला युवक, गंडक पार आकाशीय बिजली की चपेट में आया

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। नगर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड नंबर-25 स्थित गोड़िया पट्टी मोहल्ले के एक युवक के आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

घायल युवक की पहचान रामाधार महतो के पुत्र साहेब कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया।