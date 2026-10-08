पूर्वी चंपारण : बारिश ने बिगाड़ा आलू की खेती का गणित, कृषि विशेषज्ञ ने बताया बचाव का तरीका

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। अनुमंडल क्षेत्र के हरपुर, चिकनी, माघी बरवा, कटकेनवा भवानीपुर, रघौता, रघुनाथपुर सहित कई गांवों में किसान सब्जी की खेती करते है। जिसकी तैयारी धान की रोपनी के समय ही किसान कर लेते है।

भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान अधिकांशत: अगहनी धान की फसल लगाते है। लेकिन, वैसे किसान जो सब्जी उत्पादित करते है वे अर्ली वेराईटी के धान की रोपाई करते है। जो कम समय में तैयार हो जाता है।

जिसकी कटाई अब समाप्ति के कगार पर है। किसान सब्जी उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी को सब्जी फसलों के लिए तैयार करने के इंतजार में है। इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में रुक-रुककर हो रही बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया है।

जो किसानों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। किसान शिवलाल ठाकुर, रामबाबू ठाकुर, नवल यादव, रुपेश कुमार आदि ने बताया कि धान की कटनी हो चुकी है। अब जोताई शुरु होनेवाला था। इस बीच बुधवार को दिन में हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है। जिसे जोताई का कार्य फिलहाल करीब दस दिन तक बाधित हो गया है। खेतों में नमी अधिक होने के कारण अब जोताई का कार्य करीब दस दिन विलंब हो गया है।