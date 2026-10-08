West Champaran : अब मोबाइल से होगी दाखिल-खारिज से संबंधी मामलों की ऑनलाइन सुनवाई, रैयतों को मिलेगी राहत

प्रदीप दुबे, नौतन (पश्चिम चंपारण)। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नौतन अंचल कार्यालय ने नई पहल शुरू की है। अब रैयतों को जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बार-बार अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है।

वे एंड्रायड मोबाइल के माध्यम से घर बैठे लगान निर्धारण, अतिक्रमण वाद, दाखिल-खारिज समेत अन्य मामलों के लिए आनलाइन आवेदन कर रहे हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद अंचल न्यायालय की ओर से सुनवाई की तिथि निर्धारित हो रही। इसकी सूचना आवेदक के मोबाइल पर जाता है। अगर आवेदक वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई की इच्छा जाहिर करते हैं तो लिंक भी दिया जाता है।

हालांकि रैयतों को अभी इस नई व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है। सीओ अलका कुमारी ने बताया कि निर्धारित तिथि पर रैयत घर से ही लिंक के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़कर अपना पक्ष रख सकेंगे। दोनों पक्षों की ऑनलाइन उपस्थिति के बाद सुनवाई की जाएगी। इससे रैयतों को समय और अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी।

सितंबर से शुरू हुई सुविधा सरकार की ओर से रैयतों को भीड़ और कार्यालय की भागदौड़ से बचाने के लिए जिले के सभी अंचलों में यह सुविधा शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैयत अपनी सुनवाई में शामिल होकर अपना पक्ष रख सकेंगे।

संबंधित कागजात भी ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे।वादों के आसानी से निपटारे के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा शुरू की गई है। यह पहल सितंबर से शुरू हुई है। जानकारी के अभाव में अभी कम लोग ही ऑनलाइन आवेदन कर पा रहे हैं।