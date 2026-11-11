बगहा में किराना कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर GST टीम की जांच, ऑटो पार्ट्स लदा पिकअप जब्त

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Bagaha GST Investigation: जिले के बगहा में मंगलवार की शाम पटना से पहुंची वाणिज्य कर विभाग की केंद्रीय अन्वेषण टीम ने किराना कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाया।

नगर के पाकिस्तानी टोला निवासी शंभू अग्रवाल के अग्रवाल किराना भंडार समेत अन्य प्रतिष्ठानों में टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कारोबार से जुड़े अभिलेखों की पड़ताल की।

जांच की सूचना मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया और एहतियातन आसपास के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए।

टर्नओवर और रिटर्न की जांच

जांच के दौरान टीम ने कारोबार के वास्तविक टर्नओवर, जीएसटी भुगतान और रिटर्न से संबंधित दस्तावेज खंगाले। कारोबार के अनुपात में समय पर राजस्व भुगतान नहीं करने, गलत रिटर्न दाखिल करने और वास्तविक कारोबार छिपाने की आशंका को लेकर भी अभिलेखों की पड़ताल की गई।

टीम ने प्रतिष्ठान में रखे कागजात, पंजियों और अन्य कारोबारी दस्तावेजों के साथ गोदाम व आवास से जुड़े अभिलेख भी देखे। देर शाम तक जांच जारी रही। ऑटो पार्ट्स लदा पिकअप जब्त इधर, वाणिज्य कर विभाग की टीम ने ऑटो पार्ट्स लदे एक पिकअप वाहन को भी जब्त कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार, पिकअप पर नगर के गोपाल प्रतिष्ठान के ऑटो पार्ट्स लादकर ले जाए जा रहे थे।