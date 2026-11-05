West Champaran: बगहा वन क्षेत्र के रेंजर निलंबित, रामनगर के रेंजर को मिला प्रभार

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। वन एवं पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों पर ही अब विभाग ने सख्ती दिखाई है।

बगहा वन क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों और विभागीय जांच में सामने आई अनियमितताओं के बाद वन क्षेत्र पदाधिकारी श्रीमान मालाकार को निलंबित कर दिया गया है।

इतना ही नहीं, दो दैनिक मजदूरों पर भी कार्रवाई की गई है। रेंजर के निलंबन के बाद वन क्षेत्र का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए रामनगर के रेंजर को बगहा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मुजफ्फरपुर बनाया गया निलंबन मुख्यालय

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक गौरव ओझा ने रेंजर के निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि के दौरान श्रीमान मालाकार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही उन्हें विभागीय जांच में सहयोग करना होगा।

अवैध आरा मिल और पौधारोपण में अनियमितता के आरोप विभागीय सूत्रों के अनुसार, बगहा वन क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। आंतरिक जांच में भी कई अनियमितताएं सामने आईं। बताया जाता है कि क्षेत्र में अवैध आरा मिलों के संचालन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जा रही थी। इसके अलावा पौधारोपण कार्य में भी अनियमितता की बात सामने आई थी। इन मामलों को लेकर विभागीय स्तर पर सवाल उठ रहे थे।

डीएफओ की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई बताया जाता है कि इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए वन प्रमंडल तीन के डीएफओ ने रेंजर को निलंबित करने की अनुशंसा की थी। इस संबंध में वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजी गई थी। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक स्तर से निलंबन की कार्रवाई की गई।

दो दैनिक मजदूरों को भी हटाया गया रेंजर के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही बगहा वन क्षेत्र में कार्यरत दो दैनिक मजदूरों को भी काम से हटा दिया गया है। विभागीय स्तर पर हुई इस कार्रवाई को वन क्षेत्र में कार्यप्रणाली सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।