बगहा में अतिक्रमण हटाने के दौरान रोड़ेबाजी, सफाईकर्मी घायल, तीन झोपड़ियां जलीं

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। त्रिवेणी नहर-सबुनी रोड में गुरुवार की दोपहर दो बजे अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद और प्रशासन की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जेसीबी कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों ने विरोध करते हुए रोड़ेबाजी शुरू कर दी।

इसमें नगर परिषद के सफाईकर्मी राजन राउत के माथे पर चोट लग गई। उसे सीएचसी ले जाकर उपचार कराया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। कार्रवाई के दौरान स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ अतिक्रमणकारियों ने अपनी झोपड़ियों में खुद ही आग लगा दी। देखते ही देखते करीब तीन झोपड़ियां जल गईं। हालांकि झोपड़ियों के अंदर कोई सामान नहीं था। सूचना पर बगहा से फायर ब्रिगेड के दो बड़े वाहन और रामनगर थाने से एक छोटा दमकल मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।

अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहा विरोध के बावजूद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा और कई झोपड़ियों को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग खुद ही अपनी झोपड़ियां तोड़ने लगे, ताकि सामान को नुकसान से बचाया जा सके। अभियान पश्चिमी छोर से शुरू किया गया था। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।