Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'₹200000 दे दो नहीं तो काटकर फेंक देंगे...', बगहा में बच्चे की किडनैपिंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
Published: Mon, 19 Oct 2026 04:57 PM (IST)

बगहा पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र से अपहृत नौ वर्षीय सादिक अंसारी को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले ...और पढ़ें

बरामद बच्चे के साथ एसपी राजेश कुमार, गिरफ्तार अपहरण कर्ता और अन्य पुलिस अधिकारी

बरामद बच्चे के साथ एसपी राजेश कुमार, गिरफ्तार अपहरण कर्ता और अन्य पुलिस अधिकारी

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। रामनगर थाना क्षेत्र के देवराज-सेरहवा मसान नदी पुल के पास से अपहृत नौ वर्षीय बालक सादिक अंसारी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अपहरण व फिरौती में प्रयुक्त मोबाइल, एक बाइक, दो गोली लोडेड देसी रिवाल्वर बरामद की गई है।

सोमवार को बगहा के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि अपहृत बालक के पिता अब्दुल कैश अंसारी,ल निवासी सलहा टोला तमकुही, चौतरवा थाना क्षेत्र, के मोबाइल पर 17 और 18 अक्टूबर को फोन कर बच्चे के अपहरण की सूचना दी गई थी।

बच्चे को छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। रुपये नहीं देने पर बच्चे को काटकर फेंक देने की धमकी भी दी गई थी। अपहरणकर्ताओं ने 18 अक्टूबर को फिरौती की रकम लेकर गौनाहा के भीतिहरवा आश्रम के पास बुलाया था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे।

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में हॉर्न विवाद में युवक की हत्या, बदले में फूंके गए घर, डीएम-एसएसपी ने दिया न्याय का भरोसा

यह भी पढ़ें- पश्चिम चंपारण के स्कूल में किताबें छोड़कर लापता हुआ मासूम, सात दिन बाद गन्ने के खेत में मिला कंकाल