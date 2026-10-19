मुजफ्फरपुर में हॉर्न विवाद में युवक की हत्या, बदले में फूंके गए घर, डीएम-एसएसपी ने दिया न्याय का भरोसा

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । जिले के करजा थाना क्षेत्र की प्रतापपुर महादलित बस्ती के समीप करजा-फंदा सड़क पर साइड लेने के लिए हार्न बजाने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या और इसके विरोध में घर फूंकने के मामले में दुसरे दिन सोमवार को डीएम एसएसपी इलाके में पहुंचे।

पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनकी बातों को सुना और न्याय का भरोसा दिया। मामले में चार लोग पकड़े गए हैं। आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि शनिवार शाम महम्मदपुर खाजे निवासी सुभाष अपने चाचा राजेश कुमार राय के पुत्र 20 वर्षीय नवनीत कुमार के साथ बाइक से प्रतापपुर स्थित मनोकामना मंदिर से दर्शन कर चैनपुर चौक जा रहा था। महादलित बस्ती के समीप साइड लेने के लिए हार्न बजाया।

इसी को लेकर लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग गाली गलौच करने लगे। जब नवनीत ने मना किया तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इसी दौरान बगल की ताड़ी दुकान पर ताड़ी पी रहे कुछ और लोग मौके पर पहुंच गए व मारपीट करने लगे।

नवनीत की कमर से बेल्ट खींचकर गले में लपेटकर कुछ लोग बांसवारी की तरफ ले गए। वहीं सुभाष को मारपीट करते हुए दूसरी तरफ ले गए। इसी बीच मौका पाकर सुभाष वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में लोगों को खबर दी।