बेटे की जिद पूरी करने मुजफ्फरपुर से कोलकाता गए थे पिता: बारिश से बचने पंडाल में छिपे, हादसे में दोनों की गई जान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर/कोलकाता। बेटे की दुर्गा प्रतिमाएं देखने की जिद पूरी करने के लिए मुजफ्फरपुर से कोलकाता आया एक परिवार खुशियों के बजाय मातम में डूब गया।

शनिवार रात चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और उनके नौ वर्षीय बेटे आयुष कुमार श्रीवास्तव की मौत हो गई।

अभिषेक की पत्नी निभा कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं। परिवार के साथ आए उनके परिचित राजेश कुमार श्रीवास्तव भी घायल हैं। अभिषेक मुजफ्फरपुर के राजेपुर के पिपरा राघो के रहने वाले थे।

बताया गया कि अभिषेक पत्नी निभा कुमारी व नौ वर्षीय बेटे आयुष के साथ दुर्गा प्रतिमाएं देखने कोलकाता आए थे। वे उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड सात के बीबी घाट रोड निवासी परिचित राजेश कुमार श्रीवास्तव के घर ठहरे थे।

दुर्गा प्रतिमाएं देखने निकला था परिवार शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अभिषेक परिवार व परिचित के साथ दुर्गा प्रतिमाएं देखने निकले थे। चोरबागान में बारिश शुरू हो गई। इससे बचने के लिए परिवार के सदस्य चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में चले गए।