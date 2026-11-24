संवाद सूत्र, गोरौल। थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की एक महिला अपने पति की दूसरी शादी की तैयारी की शिकायत लेकर गोरौल थाने पहुंच गई। महिला ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

मिली जानकारी के अनुसार मोहनपुर निवासी खुशबू देवी की शादी गांव के ही मोहन पासवान से हुई थी और शादी के बाद उसे चार बच्चे हैं। इसी दौरान गांव के विपिन कुमार ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले आया और उससे शादी कर ली।