संवाद सहयोगी, सोनपुर। विश्वविख्यात हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार मनोरंजन के साथ आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मेले में पहली बार आया 360 डिग्री डोम थिएटर दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है।

गाय बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के बगल में स्थापित इस थिएटर में दर्शक वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से थ्री-डी (3डी) दुनिया का रोमांचक अनुभव कर सकेंगे।

इसका शो महज 15 मिनट का होगा, लेकिन 360 डिग्री के दृश्य और 3डी प्रस्तुति दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित हो सकते हैं।

हाई क्वालिटी प्रोजेक्टर से सुसज्जित इस डोम थिएटर में चारों ओर फैले दृश्य दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएंगे।

इसकी खासियत यह है कि यहां सामान्य पर्दे पर फिल्म देखने के बजाय दर्शकों को अपने चारों ओर दृश्य घटित होने जैसा अनुभव मिलेगा।

आधुनिक तकनीक से तैयार यह शो बच्चों, युवाओं और परिवार के सभी सदस्यों के लिए मनोरंजन का नया विकल्प बन सकता है।

पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो होने का दावा

शो के प्रोपराइटर बिहारशरीफ निवासी समीर कुमार ने बताया कि यह अपने तरह का बेहद खास तकनीकी मनोरंजन शो है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरे भारत में अपनी श्रेणी का दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो है।