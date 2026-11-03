2.33 लाख कैश, ब्राउन शुगर-स्मैक और असम कनेक्शन: वैशाली में 119 ग्राम नशे का सामान बरामद; पति-पत्नी समेत 3 गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बिदुपुर(वैशाली)। बिहार के वैशाली जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत स्थित बगुलिया गाछी में संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मादक पदार्थ और लाखों रुपये की नकदी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

घर में छिपाकर रखा था नशे का सामान, लाखों की नकदी ने बढ़ाई जांच मध्य निषेध विभाग, राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने पवन ठाकुर के मकान पर छापेमारी की। टीम को यहां से करीब 119.29 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। शुरुआती जानकारी में इसमें करीब 56 ग्राम ब्राउन शुगर और 50 ग्राम स्मैक शामिल होने की बात सामने आई थी।

छापेमारी के दौरान 12 लाख 33 हजार 160 रुपये नकद भी जब्त किए गए। बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जांच एजेंसियों का फोकस अब इस रकम के स्रोत और नशे के कारोबार से इसके कनेक्शन पर है। पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार, परिवार के घर से चल रहा था धंधा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पवन ठाकुर, उसके बेटे नीरज कुमार और नीरज की पत्नी भानु कुमारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, नीरज और भानु पति-पत्नी हैं और दोनों इस अवैध कारोबार में सक्रिय थे।

छापेमारी के बाद जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि मकान का इस्तेमाल सिर्फ नशीले पदार्थ रखने के लिए किया जा रहा था या यहीं से आसपास के इलाकों में इसकी सप्लाई भी होती थी। असम से आता था नशे का माल, वैशाली में होती थी सप्लाई पूछताछ में सामने आया है कि नशे का सामान असम से लाया जाता था। इसके बाद वैशाली और आसपास के इलाकों में इसकी सप्लाई की जाती थी। इस जानकारी ने जांच का दायरा स्थानीय स्तर से बढ़ाकर दूसरे राज्यों तक कर दिया है।