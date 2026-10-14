नाव में छेद था; पलटने से पहले कूद गए, वैशाली हादसे में बचाए गए बच्चों ने सुनाई आपबाती

डिजिटल डेस्क, वैशाली। बिहार के वैशाली में राघोपुर दियारा इलाके में नाव पलटने की घटना में बचाए गए 4 बच्चों ने घटना के बारे में बताया। उनका कहना था कि नाव में एक छोटा सा छेद था, जिससे पानी अंदर आने लगा। जब नाव डूबने लगी, तो और ज्यादा पानी अंदर आने लगा। आखिरकार, नाव पलट गई।

इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार रात 8.30 बजे हुआ, जब रामपुर श्यामचंद गांव के लोग नदी के दूसरी ओर एक गांव में श्राद्ध के भोज में शामिल होने जा रहे थे।

एक बच्चे आदित्य कुमार ने बताया कि जो लोग समय रहते नाव से बाहर नहीं निकल पाए, वे बच नहीं सके। मैंने एक आदमी के पैर पकड़ लिया; उसने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया।

उसने एक और आदमी को बुलाया, जिसने मुझे पकड़ने के लिए पेड़ की एक मोटी टहनी दी, फिर वह मेरे साथ तैरकर मुझे किनारे ले आया। इस तरह मैं बच पाया।

अश्विनी कुमार ने बताया कि नाव में कुल 25 लोग सवार थे। मेरे दादाजी ने मुझे बचाया। वहीं अभिराज ने कहा कि नाव में लगभग 20 लोग थे। नाव में एक छेद था। नाव के पूरी तरह पलटने से पहले ही मैं पानी में कूद गया। मेरे दादाजी ने मुझे बचाया। मेरे साथ मौजूद बाकी लोग डूब गए।