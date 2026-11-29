सोनपुर मेले में बरस रहा पैसा: 5.78 लाख तक बिके घोड़े, 370 बकरियों और 17 कुत्तों की भी हुई खरीद
सोनपुर मेले में पशुओं की खरीद-बिक्री जारी है, जिसमें 28 नवंबर तक 1952 घोड़े, 370 बकरियां और 17 कुत्ते बिके हैं।
HighLights
मेले में अब तक 1952 घोड़ों की बिक्री हुई।
एक घोड़े का अधिकतम मूल्य 5.78 लाख रुपये रहा।
पशुपालन विभाग चिकित्सा और चारे की व्यवस्था कर रहा।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला-2026 में पशुओं की खरीद-बिक्री का सिलसिला लगातार जारी है।
पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की उपलब्धता, खरीद-बिक्री और चिकित्सा व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है।
विभाग की ओर से जारी 28 नवंबर की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, मेले में अब तक कुल 1952 घोड़ों की बिक्री दर्ज की गई है। इनमें 28 नवंबर को ही 1041 घोड़ों की बिक्री हुई। घोड़ों का अधिकतम बिक्री मूल्य 5 लाख 78 हजार रुपये और न्यूनतम मूल्य 41 हजार रुपये दर्ज किया गया है।
370 बकरियों और 17 कुत्तों की बिक्री
रिपोर्ट के अनुसार, मेले में अब तक कुल 370 बकरियों और 17 कुत्तों की बिक्री हुई है। पशुओं की विभिन्न श्रेणियों में खरीद-बिक्री की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मेले में पशुओं की बढ़ती आवाजाही के बीच पशुपालन विभाग की ओर से उपलब्धता और व्यापार संबंधी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
पशु चिकित्सा व्यवस्था के तहत 28 नवंबर को 21 पशुओं का उपचार किया गया। इससे पहले के दिनों में 81 पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
102 पशुओं का हुआ उपचार
इस तरह अब तक कुल 102 पशुओं का उपचार किया जा चुका है। पशुपालन विभाग की ओर से मेला परिसर में पशु चिकित्सा शिविर संचालित कर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मेले में पशुओं के लिए चारा और अन्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ उनकी दरें भी निर्धारित की गई हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, भूसा 12 रुपये प्रति किलोग्राम, चौकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम और खल्ली 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध है।
पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं और आहार की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि मेले में आने वाले पशुपालकों और पशु व्यापारियों को जरूरी सुविधाएं सुगमतापूर्वक मिल सकें।
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