जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला-2026 में पशुओं की खरीद-बिक्री का सिलसिला लगातार जारी है।

पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की उपलब्धता, खरीद-बिक्री और चिकित्सा व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है।

विभाग की ओर से जारी 28 नवंबर की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, मेले में अब तक कुल 1952 घोड़ों की बिक्री दर्ज की गई है। इनमें 28 नवंबर को ही 1041 घोड़ों की बिक्री हुई। घोड़ों का अधिकतम बिक्री मूल्य 5 लाख 78 हजार रुपये और न्यूनतम मूल्य 41 हजार रुपये दर्ज किया गया है।

370 बकरियों और 17 कुत्तों की बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, मेले में अब तक कुल 370 बकरियों और 17 कुत्तों की बिक्री हुई है। पशुओं की विभिन्न श्रेणियों में खरीद-बिक्री की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मेले में पशुओं की बढ़ती आवाजाही के बीच पशुपालन विभाग की ओर से उपलब्धता और व्यापार संबंधी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।