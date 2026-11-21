जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का घोड़ा बाजार घोड़ों की हिनहिनाहट से गुलजार हो उठा है। मेले में प्रवेश करते ही घोड़ों की आवाज, टापों की गूंज और साईसों की पुकार सुनाई देने लगी है।

ऐसा लग रहा है मानो पूरा मेला घोड़ों के स्वागत में सज उठा हो। सोनपुर मेला जाने वाले मुख्य मार्ग के उत्तर स्थित आम के बगीचे में घोड़ा बाजार की रौनक देखते ही बन रही है।

बगीचे का कोना-कोना घोड़ों से भरा है। सफेद, काले, भूरे, चितकबरे और लाल-भूरे रंग के सैकड़ों घोड़े कतार में खड़े मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोई गर्दन उठाकर हिनहिना रहा है, तो कोई मालिक के इशारे पर अपनी चाल दिखा रहा है।