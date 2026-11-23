जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के क्राफ्ट ग्राम में चांदपुर धमौन-हसनपुर गुर्दा के बांस कला केंद्र की प्रदर्शनी सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।

राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार रामचंद्र राम और उनके पिता बालेश्वर राम की लोकख्याति प्राप्त इस कला प्रदर्शनी में भगवान श्रीगजेंद्र मोक्ष की मनमोहक प्रतिमा लोगों का ध्यान विशेष रूप से खींच रही है।

स्टॉल पर कलाकृतियां देखने और खरीदारी के लिए मोलभाव करने वालों की भीड़ जुट रही है। गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा के अलावा विघ्नहर्ता श्रीगणेश, मोर और बाज पक्षी की बांस से बनी आकृतियां भी सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं।

बांस से बनी कलाकृति के साथ राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार रामचंद्र राम। जागरण धार्मिक प्रतिमाओं से लेकर जहाज, ताजमहल और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं तक की कलाकृतियां यहां प्रदर्शित हैं। प्रदर्शनी स्टॉल पर मौजूद समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड अंतर्गत चांदपुर धमौन-हसनपुर गुर्दा निवासी सचिन कुमार ने बताया कि इस वर्ष बांस शिल्प की करीब 100 तरह की कलाकृतियां मेले में लाई गई हैं। उन्होंने बताया कि परिवार वर्षों से सोनपुर मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करता आ रहा है।