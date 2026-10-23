सोनपुर मेला ग्राउंड में दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सोनपुर। सोनपुर मेला ग्राउंड के नखास में गुरुवार की देर रात दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही हरिहरनाथ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर वहां मौजूद युवकों में भगदड़ मच गई।

पुलिस ने खदेड़कर तीन युवकों को पकड़ लिया। घटनास्थल से तीन खोखे, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। घटना के संबंध में हरिहरनाथ थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर करीब पांच-पांच युवकों के दो गुटों के बीच फायरिंग हो रही थी। आसपास कई बाइक भी खड़ी थीं। पुलिस ने मौके से गौरव कुमार उर्फ धनू (26), आदर्श सिंह उर्फ प्रियांशु (18) और अभिषेक सिंह उर्फ प्रिंस (19) को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने बताया कि अभिषेक सिंह उर्फ सतीश सिंह अपने चार अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा था और उन लोगों पर फायरिंग करने लगा। इसके जवाब में उन्होंने भी अपने साथियों के साथ गोलीबारी की।

पुलिस के पहुंचने पर दूसरे गुट के लोग हथियार लेकर फरार हो गए। हालांकि, पकड़े गए युवकों ने फरार लोगों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। हथियारों के बारे में पूछताछ करने पर भी वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।