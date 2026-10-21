संवाद सूत्र, जंदाहा (हाजीपुर)। तिसीऔता थाने की पुलिस ने शाहपुर में जन वितरण प्रणाली दुकान से इटली निर्मित पिस्टल, सात गोलियां, खाली मैगजीन एवं स्मैक कोटा भरने वाली लगभग 1800 खाली ढिबरी बरामद की है।

इस दौरान तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान दो पुरुष भाग निकलने में सफल रहे।

इस मामले में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने पकड़े गए राजकमल चौधरी, प्रमिला देवी, संध्या देवी एवं काजल चौधरी, भाग निकले संजीव चौधरी तथा समस्तीपुर जिला बंगरा थाने के हसनपुर कुंज निवासी सन्नी कुमार पर FIR की है।

पुलिस के पहुंचते ही भाग निकले दो लोग

प्राथमिकी में बताया गया है कि पुलिस को सूचना म‍िली कि टुनटुन प्रसाद सिंह का पुत्र सन्नी कुमार अपने मामा संजीव चौधरी के दालान में अपने नाना शिवशंकर चौधरी के नाम पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाता है।