जागरण संवाददाता, हाजीपुर। कटहरा थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक नेहा सिन्हा का कांड के सिलसिले में रुपये लेते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने का मामला संज्ञान में आते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने एसडीपीओ महुआ से जांच के बाद नेहा सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस लाइन हाजिर कर दिया।

विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह जानकारी एसएसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। गौरतलब हो कि महिला दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने की खबर गुरुवार की अंक में दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया।

खबर प्रकाशित किए जाने के बाद शुभांक मिश्रा ने महिला दारोगा को निलंबित कर दिया। इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा द्वारा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले की जांच एसडीपीओ महुआ पोलसत कुमार से कराई गई।

जांच के क्रम में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करते हुए पुलिस लाइन हाजिर किया गया है और विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है।