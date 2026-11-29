जागरण संवाददाता, हाजीपुर। नीतीश सेतु (बिदुपुर-कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल) का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद पुल पर लगे पोस्टर-बैनर फाड़ने के मामले में गिरफ्तार आरोपितों के स्वजन से शनिवार को राजद की सात सदस्यीय जांच टीम ने मुलाकात की।

नेताओं ने स्वजन से घटना और गिरफ्तारी के बाद की स्थिति की जानकारी ली। पार्टी ने मामले में पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि इस घटना को लेकर पार्टी की छवि धूमिल करने का अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि समाचारों में घटना प्रधानमंत्री के औपचारिक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद की बताई गई है।

यदि ऐसा है तो विरोध और प्रतिकार करना नागरिकों का संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उन्हें यातनाएं दी गईं। उन्हें देश का दुश्मन समझकर जेल भेजने जैसी कार्रवाई की जा रही है।