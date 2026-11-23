शंकर सिंह, सोनपुर। हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन के मौके पर सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने अपने संबोधन में सोनपुर और सारण के भविष्य की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि यदि लोग सोनपुर में सिंगापुर जैसा विकास देखना चाहते हैं तो सभी को मिलकर इस संकल्प को पूरा करना होगा।

उन्होंने कहा कि सारण को अमरावती, नोएडा और गाजियाबाद से भी बेहतर बनाने का लक्ष्य है। शेरपुर, दिघवारा और सोनपुर में करीब आठ हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है। बाकरपुर से साहेबगंज तक सड़क संपर्क विकसित किया जा रहा है।

रुडी ने कहा कि दिघवारा से बिदुपुर तक निर्माण कार्य जारी है, रेवाघाट की दिशा में चार पुलों के निर्माण की योजना है। रुडी ने कहा कि सोनपुर और भागलपुर में बड़े हवाई अड्डे विकसित करने की परिकल्पना है। आने वाले समय में बिहार में 100 मंजिला इमारतें भी देखने को मिलेंगी। उन्होंने बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाए गए राहत अभियान की भी सराहना की और कहा कि जनता ने जो विश्वास जनप्रतिनिधियों पर जताया है, उसे विकास कार्यों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

डिजिटल प्लेटफार्म पर भी आएगा सोनपुर मेला सोनपुर मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सांसद रुडी की मौजूदगी में रिमोट के माध्यम से सोनपुर मेले की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप का लोकार्पण किया। इससे मेले से जुड़ी जानकारियां, कार्यक्रमों का विवरण और अन्य सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस पहल से देश-विदेश के पर्यटकों को मेले की जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत होगी। दिग्गज नेताओं और अधिकारियों की रही मौजूदगी कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे।