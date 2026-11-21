रवि शंकर शुक्ला, हाजीपुर। दशकों से उपेक्षित वैशाली जिले का राघोपुर दियारा। 50 वर्ष नाव, 29 वर्ष पीपा पुल एवं नाव। चारों ओर से गंगा से घिरे राघोपुर के लोगों की दर्दभरी दास्तान काफी लंबी है।

देश की आजादी के बाद 73 वर्ष के सफर में 50 वर्ष 1947 से 1997 तक यहां के लोगों के यातायात का मुख्य साधन नाव ही था। वर्ष 1997 में यहां पहली बार पीपा पुल का निर्माण कराया गया।

हालांकि, पीपा पुल बनने के बाद भी यहां के लोगों को समस्या से स्थाई तौर पर मुक्ति नहीं मिली। छह माह ही पीपापुल का सहारा मिल पाता था।

शेष छह माह लोग नाव से ही होकर आते-जाते थे। वहीं, 2015 में राघोपुर में दो और बिदुपुर साइड से एक समेत तीन पीपा पुल दिए। अब 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक पुल का उद्घाटन करेंगे।

68 वर्षों तक पक्का पुल के लिए संघर्ष करते रहे राघोपुर के लोग राघोपुर के लोग आजादी के बाद करीब 68 वर्षों तक राघोपुर में पक्का पुल के लिए संघर्ष करते रहे। पुल के निर्माण की मंजूरी नहीं मिली। बिहार में एनडीए की सरकार सरकार बनने के बाद पक्का पुल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्ष 2012 में यहां पुल बनाने को डीपीआर बनाया गया। करीब 3500 करोड़ की लागत से पुल बनाने की मंजूरी दी गई। वर्ष 2015 में इस पुल का कार्यारंभ किया गया। बाद में इस पुल की लागत करीब 5000 करोड़ रुपये हो गई। अब यह पुल बनकर तैयार हो चुका है और 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सिक्सलेन सेतु से राघोपुर के विकास की रफ्तार होगी तेज आजादी के बाद दशकों तक उपेक्षित रहने वाले राघोपुर की तकदीर अब सिक्सलेन पुल बनने के बाद तेजी से बदलने वाली है। इस सिक्सलेन पुल से होकर तरक्की दौड़ेगी जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से राघोपुर जुड़ जाएगा। जब यहां बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो स्वभाविक तौर पर इसका लाभ राघोपुर को मिलेगा। जमीनी हकीकत यही है कि पुल बनने के पहले एक दौर वह भी था, जब राघोपुर दियारे में रात के अंधेरे की तो बात छोड़िए दिन के उजाले में भी लोग जाने से कतराते थे। इलाका दशकों तक विकास से महरूम रहा।

इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अधिकारी राघोपुर में जाते ही नहीं थे। पीपा पुल बनने के बाद कुछ बदलाव देखरने को मिला, हालांकि छह माह ही सुगम यातायात के साधन उपलब्ध हो पाते थे। अब सिक्सलेन पुल बनने के बाद इस बड़ी समस्या से भी लोगों को मुक्ति मिल रही है। कोई बड़ा हादसा होने के बाद जिले से अधिकारी तत्क्षण वहां पहुंच जा रहे हैं। पटना के लोग राघोपुर में खरीद रहे जमीन सिक्सलेन पुल बनने से पहले यहां के लोग पटना और हाजीपुर में बसते थे और अब स्थिति यह है उधर के लोग यहां पर जमीन खरीद रहे हैं। राघोपुर के जमालपुर, हेतमपुर, रुस्तमपुर सहित आसपास के क्षेत्र के जमीन का रेट 20000 से 50000 रुपये कट्ठा का था। पुल निर्माण के बाद पांच से सात लाख रुपये कट्टा जमीन रेट है। वहीं राघोपुर प्रखंड के विभिन्न गांव में जमीन का रेट 04 से 05 गुना बढ़ गया है।