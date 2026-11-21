जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में शनिवार को बड़ा आयोजन। तरक्की का संदेश लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां पहुंचे थे।

वैसे तो इस बड़े आयोजन के माध्यम से पूरे बिहार की तरक्की का संदेश पीएम मोदी दे गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग को हुआ।

पीएम मोदी ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों से किए गए अपने वायदे को तो निभाया ही है। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ अपने प्रगाढ़ रिश्तों को भी निभाया है।