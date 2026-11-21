संवाद सहयोगी, दरभंगा/ जाले। Darbhanga JCB Driver Death: जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बरिऔल स्थित एक ईंट भट्ठे पर शनिवार को फंदे से लटका युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के सकरवारा गांव निवासी नागेश्वर दास के पुत्र राजबली दास (28) के रूप में हुई है।

वह ईंट भट्ठे पर जेसीबी चालक के रूप में काम करता था और उसका शव उसी जेसीबी से लटका मिला, जिसे वह चलाता था।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर कमतौल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की और शव का जख्म प्रतिवेदन तैयार किया।

आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया।

रात में खाना खाकर सोया

पोस्टमार्टम परिसर में मृतक के भाई ललित दास ने बताया कि राजबली पिछले दो वर्षों से बरिऔल स्थित ईंट भट्ठे पर काम कर रहा था।

शुक्रवार की रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद वह सोने चला गया था। भट्ठे पर रात करीब दो बजे से ईंट बनाने का काम शुरू होता है, लेकिन शनिवार की सुबह तक जब वह अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की गई।