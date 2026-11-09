बेटा न होने का ताना और फिर मर्डर: हाजीपुर में पति ने पत्नी को सिर में गोली, बेटी के बयान से खुला राज

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत राजपूत नगर रोड नंबर-2 में दीपावली की रात खुशी मातम में बदल गई।

पति-पत्नी के विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतका की पहचान राकेश कुमार की 48 वर्षीय पत्नी नीलू सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।